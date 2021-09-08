На границе с Беларусью развернули 20 мигрантов, ни один не попал в Литву

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Robertas Narmontas

За минувшие сутки в Литву пытались попасть около двадцати незаконных мигрантов из Беларуси, ни один из них не был впущен в страну, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).

В понедельник их число составило 30. Ни один из них во вторник не попал незаконно в Литву. За минувшие сутки мигранты пытались перейти границу в Игналинском. Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. Во вторник, когда уже стемнело, в Варенском районе на белорусской стороне прозвучали выстрелы. Как обычно в последнее время, границу Литвы с Беларусью, протяженностью 679 км контролируют не только на земле, но и с воздуха. Патрульные облеты осуществляются литовскими пограничниками и их коллегами из Латвии и Германии. Статьи по теме: В лагерях мигрантов начались волнения, напряжение растет В Руднинкайском лагере мигрантов – спонтанный протест: мигранты требуют свободы За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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