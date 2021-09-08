Министерство ответило на вопрос, что делать, если ребенок сидит за партой с нетестирующимся учеником

В редакцию портала обратилась читательница, которая рассказала свою историю. По словам женщины, ее пугает не то, что люди не прививаются, а то, что некоторые жители отказываются даже тестироваться. Особенно неприятно это в школе, ведь дети – уязвимая группа.

"Ситуация такая: наш сын в школе сидит с ребенком, родители которого не прививаются и не разрешают тестировать своего ребенка. Эти люди против тестирования. И они не одни. Такая ситуация неприятна. Мы привиты, сына тестируем, а он сидит, не можем знать, может даже с больным. И если другие, которые не тестируются, будут разносчиками заболевания, мы тоже ничего не узнаем. И что тогда?

Не будешь же кричать: "не хочу сидеть рядом", но есть практический вопрос – что делать? Всех в угол? Дети ведь вместе учатся, но вот для некоторых короны нет, они категорически против тестирования ребенка. Наконец, как узнать, сколько таких людей в классе? Ведь дети учатся вместе, а такой информации мы не получаем. И о том, что сидящий с сыном ребенок не тестируется, мы узнали только из родительского чата, где те, кто не хочет тестироваться, заявили об этом. Но ведь не все заявили открыто, сколько их?

Неприятно. Когда такая ситуация, стараешься делать все, чтобы защитить себя и других. И ребенка – его здоровье очень важно", - писала женщина.

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Представители Министерства науки, образования и спорта указали, что по этой причине в школах и действуют строгие правила.

"Поскольку в школах собираются и привитые и непривитые дети, и те, у кого нет иммунитета, соблюдают строгие меры предосторожности: все ученики с 5 класса должны быть в масках, проветривают помещения, все чистят, дезинфицируют поверхности, всем ученикам рекомендуют тестироваться, а с 12 лет – прививаться, чтобы снизить риск заболевания.

Для школ, родителей и учеников был создан специальный информационный мультфильм о вакцинации детей с 12 лет, его распространяют в социальных сетях, школах. Специально для школ был создан сайт, на котором есть вся информация о средствах безопасности в школах", – сказано в комментарии министерства.

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