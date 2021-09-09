Тайны литовской жемчужины: что графам заменяло мобильный телефон, и куда в одиночку лучше не ходить

Многие жители Литвы бывали в Паланге десятки раз, но при этом всякий раз могли открывать для себя жемчужину взморья заново. Экскурсовод Палангского центра информации Алма Слабошявичене сказала, что своя история есть почти у каждого здания этого города: в одних живут привидения, в других развивалась история любви достойная Ромео и Джульетты, в третьем родился бизнес-пан графов Тышкевичей.

Отдыхающих приглашают погулять по палангским улицам и приоткрыть завесу тайны.

В музеях собирают группы туристов, желающих узнать, что таится в на вилле "Анапилис", где находится городской музей, и за стенами обновленного Музея янтаря.

Vila Anapilis Foto: Norbert Tukaj

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"После карантина жители хотят путешествовать, интересуются. Мы видим, что туристы меняются. Летом проходили экскурсии "Идеальный бизнес-план Тышкевичей". Это не обзорная экскурсия. Молодежь у нас любознательная, мы можем иначе взглянуть на историю. Например, Музей янтаря обновлен, он стал современнее, интереснее. В нем экскурсии приспособлены для посетителей разного возраста. Когда приходишь в гости к Тышкевичам, тебя встречает паж. Вилла "Анапилис" встречает историями о живущих там духах, а сам Музей курорта очень современный, там можно фотографировать. У всех зданий есть своя история, это интереснее дат и сухих фактов", – сказала экскурсовод.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Любители романтики могут посетить сердце Паланги - курзал. В отстроенном здании можно не только полюбоваться залами, в которых танцевали графы, представители высшего общества играли в покер, но и узнать, что в то время заменяло влюбленным мобильные телефоны.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Экскурсии есть разные - на любой вкус: архитекторам мы рассказываем об архитектуре, историкам – об истории, а желающим узнать о романтических отношениях - пикантные истории. Например, в местной газете было объявление, которое дала женщина: "Господин, который сказал своему другу, что у меня очень красивое лицо, Вы действительно так считаете? Пожалуйста, ответьте". Конечно, такие вещи на самом деле интереснее фактов", – рассказывала собеседница.

Слабошявичене не скрывает, что сама наслаждается экскурсиями, поскольку очень любит свой город и хочет рассказывать о нем. Она рекомендует посетить также Швянтои и Кретингу и соседние районы с интересной историей.

Если вас интересует искусство, экскурсовод рекомендует посетить дом-музей Антанаса Мончиса. Скульптуры в этом музее можно не только увидеть, но и потрогать руками. А знаете ли вы, работы какого уроженца Паланги стояли рядом с работами Пабло Пикассо?

Foto: Palangos turizmo informacijos centras

Экскурсовод рекомендует посетить музей бургомистра Паланги Йонаса Шлюпаса, – вы окажетесь в межвоенном времени, увидите, какими были дома интеллигенции того периода.

Слабошявичене сказала, что если вы хотите больше узнать о городках литовского взморья, то выходных вам точно не хватит. А чем здесь заняться найдут и взрослые и дети.

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