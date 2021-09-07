Профессор объяснил, почему все по-прежнему должны носить маски

"Ну, когда же наконец-то можно снять маски? Зачем они вообще нужны?" Такие вопросы довольно часто задают в публичном пространстве. Разговоры о масках слышатся все чаще и сейчас – родители возмущены, что дети в классах сидят в масках, в торговых центрах посетители спускают их вниз, а некоторые привитые хотели бы вообще не носить маски.

Нужны ли они нам на самом деле? Почему привитые тоже должны носить маски? на эти вопросы ответил специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

По его словам, и без дополнительных исследований ясно, что такие средства защищают от инфекций.

"Это как с презервативом, использование которого значительно снижает риск заражения венерическими заболеваниями. Если будем использовать медицинскими масками, мы тоже снижаем риск", – сказал профессор.

По его словам, в ходе этой пандемии проводилась масса опытов, которые математически моделировали вероятность защиты от вируса с помощью масок.

Чаплинскас напомнил, что вирус распространяется через крупные капли и аэрозоли, поэтому маски являются надежной защитой.

"Математическое моделирование показало, что в школах лучше всего действуют маски и тестирование. Важно также регулярно проветривать помещения, очищение воздуха в холодное время года", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что дети обязательно должны ходить в школу, а удаленное обучение может быть только кратковременным, во время вспышки инфекции.

Самая большая опасность заражения возникает в столовой, во время перемен, где все бывают без масок. В таком месте особенно важно иметь систему очищения воздуха.

Важно также оценить риск работников старшего возраста в школах – они обязательно должны быть в масках.

"Итак, в школах главное - маски, тестирование и проветривание. И, конечно, важно прививать детей, которые могут быть привиты. Однако, судя по тому, как плохо обстоят дела с ношением масок в учреждениях, становится ясно, что в туалетах люди маски не надевают. OА это опасно – людей вы там можете и не встретить, а вот вирус в воздухе может быть в большом количестве. Важно, чтобы люди понимали зачем нужны маски, а не носили их только потому, что кто-то велел. Главное - правильно надевать маску", – сказал Чаплинскас.

По словам профессора, в масках должны ходить и привитые.

"Я не понимаю, какой эксперт сказал премьер-министру, что люди с "паспортом возможностей" могут ходить без масок. Такой эксперт ввел премьера в заблуждение. Уже давно доказано, что даже привитый человек, который сталкивается с большой дозой дельты, не только может заболеть сам, но и 5 дней быть носителем вируса. Разница лишь в том, что его иммунная система быстро нейтрализует вирус", – сказал он, заметив, что привиты, скорее, не заболеет или легко перенесет болезнь.

Чаплинскас сказал, что там, где велика вероятность заболевания, маски должны носить все - это закрытые помещения и большое скопление людей.

"Надо научиться жить в новой реальности, а не думать, как вернуться к прежней жизни. Пока вирус есть и будет среди нас, он никуда не исчезнет, надо научиться жить с ним, чтобы он перестал быть таким опасным и патогенным", – заметил собеседник, заметив, что сейчас к ношению масок надо относиться с еще большей ответственностью.

"Сейчас вирус еще опаснее, достаточно вдохнуть в 10 раз меньше вируса, чтобы заболеть. Маска - барьер, который помогает не заразиться, да и человек в маске выделяет меньше вируса в окружение. Особенно ваьно носить маски в помещениях", – подчеркнул собеседник.

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