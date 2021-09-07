Экономист: кого брать на последнюю койку для ковидных больных - привитого или нет?

Кого брать первого на лечение в больницу, когда из 1000 ковидных коек в стационарах останется одна? Такой этический вопрос поднимает экономист, профессор Раймондас Куодис.

"Мы не заставляем людей прививаться. Но экономисты, и я в том числе, призывают нести ответственность за свой выбор. Мы с детского сада знаем, если ты сделал плохой выбор, то пойдешь сидеть на специальный стул", – сказал экономист в передаче на Žinių radijas.

Он призвал представить себе ситуацию - осталась лишь одна свободная ковидная койка. И что тогда делать – кого класть: привитого или того, кто отказался от вакцинации.

"Это практический момент, который может возникнуть. Представьте, в стране есть 1000 ковидных коек, они все заполняются, кроме одной, ведь мы играем в демократию - одни прививаются, а другие нет. И вот есть койка, одна, надо везти привитого, поскольку заболеть может и привитый и непривитого. Кого вы повезете? Того, кто защищался? Или того, кто вообще не верил в существование болезни? И тут он передумал, поверил, поскольку конец к нему пришел, он задыхается и т.д.", – вопрошал Куодис.

В Вильнюсском регионе из-за роста числа больных, увеличивают количество коек для больных ковидом.

"Три недели ситуация с ковидом была стабильной, но с середины прошлой недели мы заметили стабильный рост: растет число госпитализируемых пациентов и заполняются койки, к сожалению", – сказал представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас.

"Если в августе удалось сохранить то же число коек то на этой неделе приходится увеличивать их количество как в палатах, так и в реанимации", – сказал он.

По данным Сантаришкской клиники, во время весенней волны COVID–19 в Вильнюсском регионе было 900 коек, сейчас – 245.

"Мы можем оборудовать еще много этих коек, но пострадают нековидные больные", – сказал Печелюнас.

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