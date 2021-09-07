Торговая сеть в Литве предлагает обменивать пройденные шаги на скидку в магазине

Вы гуляете и хорошо проводите время на природе, а за пройденные шаги получаете скидку в магазине на овощи и фрукты – это звучит заманчиво, не правда ли? О таком проекте сообщает Влада Мусвидайте и торговая сеть Ikiׅ.

Ходьба улучшает наше физическое и эмоциональное здоровье, а с этого дня – поможет сэкономить. Вы только подумайте! Вы приходите в магазин, берете овощи и фрукты, у кассы сканируете штрих-код в телефоне и обмениваете его на 20% скидку.

"Идея мотивировать людей ходить у меня родилась 6 лет назад, когда зародилась идея приложения #walk15. Сегодня для меня – исторический день и воплощение идеи, которая родилась 6 лет назад", – сказала создатель приложения #walk15 Мусвидайте.

С 4 сентября до конца месяца с помощью приложения #walk15 в 78-ми магазинах Iki во всей Литве можно будет покупать овощи и фрукты со скидкой: 20 000 шагов можно обменять на 20% скидку! "Движение – неотъемлемая часть здорового образа жизни. А отличное самочувствие жителей – наш приоритет.

В наших магазинах есть большой ассортимент полезных и свежих продуктов, мы организуем разные акции, связанные с ходьбой. Мы хотим побудить наших покупателей больше двигаться, формировать привычки здорового образа жизни и есть больше овощей и фруктов, поэтому они смогут получать скидку за пройденное расстояние", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Подробную информацию об акции можно найти на https://walk15.lt/iki-zingsniu-pinigine/

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