Лидер консерваторов: "крестьян" покидают политики, с которыми можно говорить

Председатель правящей партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторы), глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что оппозиционную фракцию "крестьян" покидают политики, с которыми можно разговаривать.

"С людьми, которые покинули фракцию "крестьян", мы даже в самые трудные времена находили способы общаться. Касалось ли это законов, которые тогда нужны были оппозиции, или бесконечных атак со стороны руководства "крестьян", нас конструктивно выслушивали. Часто мы слышали и сожаления о том, что они готовы были бы помочь, если бы только могли, но им не разрешают", – отметил лидер консерваторов в комментарии, переданном BNS во вторник.

По его словам, с этими политиками нынешние правящие стараются общаться и во время этого срока полномочий.

"Я думаю, что это одни из наиболее рациональных, наиболее опытных политиков, с которыми, я надеюсь, мы и далее будет продолжать диалог по вопросам, важным для Литвы и ее людей", – сказал Ландсбергис.

Во вторник десять парламентариев покинули фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в сейме Литвы, среди них – экс-премьер Саулюс Сквернялис, бывший министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис, бывшая вице-спикер сейма Рима Башкене.

Кроме упомянутых выше в новую фракцию также войдут Витаутас Бакас, Домас Гришкявичюс, Рута Милюте, Лайма Могенене, Лайма Нагене, Лукас Савицкас, Альгирдас Стончайтис, Зеносам Стрейкус, Томас Томилинас и Альгирдас Буткявичюс. Трое из них перейдут из Смешенной группы членов сейма.

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