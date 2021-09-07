Сквернялис покинул фракцию "крестьян" и увел еще десять ее членов

Десять парламентариев покинули фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в сейме Литвы, среди них – экс-премьер Саулюс Сквернялис.

Парламентарии вместе с несколькими политиками из Смешанной группы членов сейма создают новую фракцию демократов "Во имя Литвы".

"Новая фракция создается, она будет зарегистрирована сразу же на осенней сессии, будет носить название Демократическая фракция "Во имя Литвы", – заявил на пресс-конференции во вторник бывший министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис.

В августе бывший премьер после беспорядков у сейма выразил сомнения по поводу будущего во фракции "крестьян" по причине возникшего "бескомпромиссного раскола" между некоторыми ее членами.

Кукурайтис зачитал состав новой фракции: Рима Башкене, Витаутас Бакас, Домас Гришкявичюс, Рута Милюте, Лайма Могенене, Лайма Нагене, Лукас Савицкас, Саулюс Сквернялис, Альгирдас Стончайтис, Зенонас Стрейкус, Томас Томилинас и Альгирдас Буткявичюс, а также он сам.

По словам Кукурайтиса, фракцию будет принадлежать к "конструктивной оппозиции". В ней будет 13 членов, а фракцию "крестьян" покинут 10 депутатов, и она сократится с 32 до 22 парламентариев.

"Что сегодня происходит в Литве, мы видим достаточно большой уровень противостояния, расколотое государство, такая ситуация выгодна, к сожалению, немалой части политиков, ведь через конфликт, противопоставление, они собирают политические дивиденды. Как я, так и мои коллеги после длительных дискуссий решили, что не хотим участвовать в такой политике поощрения раскола и конфликтов, от этого несет урон не кто-то иной, а Литовское государство и его люди", – сказал экс-премьер Сквернялис.

"Эта новая фракция не является каким-то расколом или искусственным политическим образованием, это просто объединение с партнерами и единомышленникам. Мы будем, как упоминал Линас (Кукурайтис), конструктивной оппозицией нынешнему правительству", – отметил Сквернялис.

На вопрос о том, будут ли политики, создавшие новую фракцию, создавать и новую политическую силу накануне выборов, Сквернялис ответил, что этот вопрос пока преждевременный.

Он также сказал, что старосту фракции изберут накануне осенней сессии парламента, каждую сессию будет ротация глав фракции.

Многолетний член ЛСКЗ, опытный парламентарий Башкене также заявила об уходе и из партии "крестьян".

"Становясь членом новой фракции, я покидаю Литовский союз крестьян и зеленых", – заявила она, информировав, что партию намерены покинуть и депутаты Стрейкус и Могенене.

"Вместе с коллегами мы решили идти таким путем, где мы сможем конструктивно работать в культуре сотрудничества, мы ценим не принадлежность партии, не лояльность, а государственный способ решения вопросов", – сказала член сейма.

Вместе с беспартийным экс-премьером Сквернялисом фракцию "крестьян" покинули еще 10 членов сейма.

В августе бывший премьер после беспорядков у сейма выразил сомнения по поводу будущего во фракции "крестьян" по причине возникшего "бескомпромиссного раскола" между некоторыми ее членами.

Он сказал, что пока Союз крестьян и зеленых был правящей фракцией, ей удавалось "действительно соблюдать достойную, солидную политическую линию, быть силой, которая несет ответственность за власть", но он не может ответить на вопрос о том, что случилось, когда фракция стала оппозиционной.

Летом фракцию "крестьян" после беспорядков у сейма покинул и бывший советник Сквернялиса Лукас Савицкас, сомнения в связи со своим будущим во фракции выразили и другие ее члены.

Сквернялис в 2016 году вместе с Союзом крестьян и зеленых участвовал в парламентских выборах, после победы на них до декабря 2020 года он бы премьером. В прошлом году он также баллотировался в парламент с этой партией.

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