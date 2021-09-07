Компании готовятся к жаркому сезону: ищут сотни работников

Компании занимающиеся доставкой посылок и электронные магазины во второй половине этого года прогнозируют рекордные потоки посылок и большую нагрузку. По словам торговцев, дополнительным катализатором роста электронных продаж может стать ограничение, которое вступит в силу с 13 сентября для людей без "паспорта возможностей" (они не смогут ходить в магазины и ТЦ площадью больше 1400 кв. м). По этой причине бизнес уже сейчас ищет новых работников. Ищут сотни работников, их собираются трудоустроить временно, на праздники.

Как и каждый год, во втором полугодии, перед праздниками, у курьеров начинается самая страда. Например, компания Omniva LT уже сейчас фиксирует рост потока посылок на 60%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"С августа мы наблюдаем рост потока посылок и похоже мы приближаемся к количеству, которое было весной. Мы сейчас уже видим, что количество посылок в сентябре будет намного больше, чем в августе. Мы связываем это с решением правительства, которое вступит в силу с 13 сентября и ограничит возможности жителей, у которых нет "паспорта возможностей". Мы считаем, что похожий рост будет и в праздничный период. Он увеличится примерно в 2,5 раза, по сравнению с нынешним показателем", – сказал гендиректор Omniva LT Симонас Бельскис.

В декабре 2020 года курьеры Venipak в странах Балтии доставили больше 760 000 посылок. А в первой половине этого года потребность в услугах курьеров выросла на 34%.

Глава компании Юстас Шаблинскас считает, что в этом году работы у курьеров будет еще больше: "Мы предполагаем, что осенью количество посылок вырастет на 20%, а в декабре рост составит 40-50%".

Представитель DPD Томас Вайшвила сказал, что летом количество посылок всегда сокращается. "Критическая дата, с которой растут продажи в интернете - это середина ноября и "черная пятница", с этого момента до нового года количество посылок растет в 2–3 раза", – сказал он.

Такой же рост прогнозирует и "Литовская почта".

"По мере приближения праздничного периода потоки посылок всегда увеличиваются в 2-3 раза. Это мы прогнозируем и в этом году", – сказала пресс-секретар компании Моника Пиворайте.

Компании уже сейчас готовятся к "жаркому" периоду и ищут новых работников - в основном кладовщиков и курьеров.

В зависимости от того, введут или нет карантин, DPD увеличит число курьеров на 30-50% (сейчас в компании 700 курьеров). Этих людей примут на время сезона. Вайшвила признал, что найти работников нелегко.

Omniva LT также уже сейчас ищет 100 дополнительных работников, но более активный поиск начнется со второй половины сентября. Точно также работников ищут на время праздников.

Компания Venipak планирует начать поиск работников с октября. На время праздников планируют трудоустроить 200 человек.

"Литовская почта" принимать дополнительный персонал в этом году не планирует.

Расширяют свой штат и электронные магазины. Например, Barbora ищет 200 курьеров и комплектовщиков товаров.

Электронный магазин Rimi.lt также ищет работников - курьеров и комплектовщиков.

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