После встречи с премьер-министром и бизнес и профсоюзы говорят: единственный выход - вакцинация

В понедельник утром бизнес и профсоюзы еще высказывали сомнения в связи с порядком, который вступит в силу с 13 сентября. Однако после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните позиция стала однозначной: вакцинацию поддерживают все стороны, включая и обязательную вакцинацию, сообщается, что тестирование работников будет бесплатным там, где они должны тестироваться в обязательном порядке.

В понедельник Шимоните встречалась с представителями бизнеса и профсоюзов, чтобы выяснить неясные моменты, в связи с порядком, который вступит в силу с 13 сентября.

Представителей работодателей и профсоюзов больше всего беспокоили вопросы, связанные с обязательным тестированием. Профсоюзы волнует вопрос выплаты больничного людям непривитым от COVID-19 и заболевшим этой болезнью.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что на встрече хотелось услышать проблемы социальных партнеров и обсудить возможные способы их решения.

"На встрече удалось ощутить единую позицию - и работодатели и профсоюзы не сомневаются, что вакцинация - единственная возможность создания безопасного окружения и на работе, и в обществе. Это единственная возможность предоставить услуги здравоохранения всем людям, которые в них нуждаются. Сегодня есть опасность, что из-за роста заболеваемости эти услуги станут менее доступными", – сказала Навицкене.

С ней согласились представители работодателей и бизнеса.

"Мы сегодня посылаем ясную весть - после 13 сентября ничто не меняется, работники, которые должны обязательно тестироваться, могут это сделать в официальных центрах, бесплатно, за них заплатит государство. Требование заплатить за тесты или предъявить "паспорт возможностей" не регламентировано ни в одном законодательном акте", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис заверил: "Все единогласно договорились, что безопасное окружение - это приоритет, обуздание пандемии - тоже приоритет".

"Мы убеждены, что вакцина - единственный и самый эффективный способ управления пандемией. И это вопрос политического лидерства. Мы ясно сказали, что работодатели поддержат все шаги по управлению пандемией - будь то "паспорт возможностей" или тестирование", – сказал он.

По словам Романовскиса, работодатели несколько беспокоятся из-за технических возможностей в связи с получением бесплатных тестов, поскольку очереди очень большие и не хватает мощностей. Он заметил, что у работодателей нет вопросов и в связи с обязательной проверкой состояния здоровья.

"Единственный и эффективный ответ - вакцинация", – сказал Романовскис.

Министр Навицкене дополнила, что для ускорения процесса вакцинации, на рабочие места могут приезжать мобильные пункты вакцинации, можно искать решение вопроса нехватки мест тестирования.

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