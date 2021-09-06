Венцкене уехала из Литвы: но ей придется вернуться до начала суда

Неринга Венцкене в суде выслушала обвинительный приговор, после чего покинула Литву. Скорее всего, она отправилась в Амстердам, поскольку не раз просила суд разрешить ей уехать к сыну в Нидерланды.

Портал lrytas.lt сообщает, что Венцкене покинула Литву, никому ничего не сообщив.

Ее адвокат Казис Педнича сказал Delfi, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поскольку клиент не уполномочила его говорить об этом.

Прокурор Дарюс Якутис сказал, что также не располагает никакой информацией, но заметил, что Венцкене - свободный человек и может покидать территорию Литвы, поскольку меры пресечения были сняты.

"Она сама будет решать, хочет ли участвовать в слушаниях по апелляционному процессу", - сказал Delfi Якутис.

Суд первой инстанции признал Венцкене виновной в совершении трех преступлений: невыполнении указаний коллектора, оказании сопротивления должностному лицу и нанесении физической боли. Ее обвиняли и в невыполнении решений суда, но по этому делу истек срок давности.

Суд приговорил ее к 1 году 9 месяцам и 6 дням лишения свободы. Столько времени она провела в Чикагской тюрьме в ожидании экстрадиции, поэтому в тюрьму ее не отправили.

Суд постановил, что Венцкене должна оплатить расходы на экстрадицию - 6800 евро, возместить материальный ущерб в размере 2300 евро и моральный в размере 4000 евро Лаймуте Станкунайте, моральный ущерб коллектору – 3000 евро и полицейскому – 500 евро.

Это постановление обжаловала как Венцкене, которая требует снятия всех обвинений, так и прокуратура, которая требует ужесточить наказание.

Апелляционный процесс начнется в ноябре этого года, Венцкене должна присутствовать на заседаниях, так постановил суд. "Если она приедет, никаких проблем не будет, - заметил прокурор. - Если нет, суд будет решать, что делать".

Венцкене еще во время процесса неоднократно просила разрешить ей поехать в Амстердам, где сейчас живет ее сын( они не виделись три года). Однако суд во время процесса не позволял ей покидать территорию Литвы.

Напомним, что Неринга Венцкене попала в поле зрения общественности после событий 5 октября 2009 года, когда в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и и сестра Станкунайте Виолета Нарушявичене.

В совершении этих убийств подозревали брата Венцкене Драсюса Кедиса, который обвинял Фурманавичюса, а потом и Андрюса Усаса в растлении свой малолетней дочери. Позже выяснилось, что обвинения в педофилии были выдуманными.

После убийств Кедис скрылся от правооохраны, а в апреле 2010 года его тело обнаружили у Каунасского водохранилища.

После этой истории Венцкене создала партию "Путь смелости" и была избрана в парламент. Однако, узнав о том, что ей предъявят подозрения, она тайно покинула Литву и скрылась в США, где была задержана в начале 2018 года. Ее подозревали в совершении 13 преступлений, но правоохрана США выдала ее только по подозрениям в 4.

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