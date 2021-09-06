Бизнес возмущен планами повышения минимальной зарплаты: прогнозируют увольнения

В Литве появилась информация о повышении минимальной зарплаты с января 2022 года до 730 евро. Похоже, эти планы властей могут внести раздор в отношения с бизнесом, пишет издание Vakarų ekspresas.

Представитель клайпедского бара Centras заявила, что это будет конец. "Кто будет платить зарплаты? Власти!?" – вопрошала собеседница.

По ее словам, из-за повышения минималки, подорожают все товары. Придется увольнять работников. "Придется ли повышать цену на пиво? Кто его будет пить тогда? Кто вообще будет ходить в кафе?!" – возмущалась представитель бара.

Предприниматель Антанас Босас сказал, что минималку надо повышать, это диктует экономическая логика.

"Допущена стратегическая ошибка. Мы видим, что становимся страной пособий и выплат, у нас много рабочих мест, особенно для людей без квалификации, и много безработных. Это означает, что люди выбирают пособия", – сказал предприниматель.

Но, он заметил, что повышение минимума увеличит инфляцию, а повышение минималки до 730 евро - слишком большой скачок.

"Разве что власти разделят бремя с бизнесом и пропорционально увеличат необлагаемый налогами минимум, это было бы выгоднее работникам", – сказал Босас.

По его словам, такой большой скачок особенно скажется на малом бизнесе и компании в регионах. "Могут быть увольнения и случаи банкротства", – сказал Босас.

"Я за повышение зарплат", – сказал гендиректор ЗАО Klaipėdos autobusų parkаs Вайдас Раманаускас. Однако он заметил, что бизнес живет в условиях пандемии. Есть секторы, переживающие рост, но некоторые находятся в упадке. Например, перевозка пассажиров в последнее время сталкивается с убытками.

"У нас несколько работников, они получают минимум, но если их зарплаты увеличатся, придется пересматривать и зарплаты других работников", – сказал Раманаускас.

По его словам, ситуация осложнена тем, что часть услуг компания предоставляет в рамках победы на конкурсах и поэтому цены на такие услуги фиксированные. Продолжительность некоторых договоров - десять лет.

"В некоторых конкурсах мы одержали победу еще при лите", – отметил Раманаускас, напомнив, что тогда зарплата составляла 300 евро.

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