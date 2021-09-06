В Руднинкайском лагере мигрантов – спонтанный протест: мигранты требуют свободы

6 сентября в Руднинкайском лагере нелегальных мигрантов прошла акция протеста. Мигранты сделали плакаты и требовали свободы, кричали, что они - не скот. Администратор лагеря сказал Delfi, что с подобной акцией столкнулись впервые, но реагировать на нее не планируют.

Delfi получил фотографии из лагеря.

"Свобода, права человека, мы не скот", – скандировали десятки мигрантов. Эти снимки прислал гражданин Ирака, который находится в лагере. Он сказал, что так мигранты хотят привлечь внимание.

"Мы требуем свободы, мы не преступники, а нас закрыли в таком месте, которое непригодно для жизни людей, мы не знаем, что нас ждет", – сказал он.

Администратор лагеря Ренальдас Жеконис подтвердил, что в лагере организован протест.

"Они только стоят с плакатами и требуют свободы, никаких беспорядков, нарушений нет", – сказал он.

Жеконис отметил, что такие акции - редкость. "За то время, сколько я здесь - это первая такая акция", – сказал он.

По словам Жекониса, конкретных требований нет, люди просто хотят, чтобы их освободили. Он заметил, что нет повода для вмешательства охраны.

"Они мирно стоят с плакатами, кричат, чтобы их отпустили. ни ничего плохого не делают, высказывают свои желания и мнение, поэтому не вижу повода для вмешательства", – сказал он.

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