Как ситуация изменится после 13 сентября: все еще остается много вопросов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник обсудит с профсоюзами и представителями работодателей порядок, который вступит в силу с 13 сентября.

"Речь будет идти обо всех средствах ограничения с 13 сентября. Об использовании "паспорта возможностей", тестировании и других связанных с этим моментах", – сказала пресс-секретарь премьера Раса Якилайтене.

По ее словам, на встрече будет присутствовать и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что у работников еще возникают вопросы в связи с обязательным тестированием, они жалуются что работодатели требуют, чтобы они сами платили за тесты.

"Возникает масса недоразумений, не понятно, как все это осуществлять. По действующему порядку тестироваться надо в рабочее время или же затраченное время должны засчитывать в рабочее. (...) Но сейчас установленным порядком никто не руководствуется. Сейчас работники тестируются в свободное от работы время, работодатели требуют, чтобы они сами платили за тесты, некоторые требуют предъявить "паспорт возможностей", – сказала Ругинене.

По ее словам, работникам сложно записаться на бесплатные тесты. "У нас уже было несколько сигналов, когда им сказали, что могут записываться только после 13 сентября. Это значит, что к этому дню работники не могут подготовиться. Еще есть сигнал, что у семейных врачей нет алгоритма, как отметить в системе, что людям нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, тут также есть неясности", – продолжила Ругинене.

"Беспокоит и информация о том, что не хотят платить больничным, если человек мог привиться от ковида, но не сделал этого о заболел. Это вызывает вопросы в связи с системой страхования, уплаты налогов", – прибавила она.

Конфедерация профсоюзов не раз критиковала решение отстранять от работы тех, кто не тестируется на ковид, не прививается и не может работать удаленно.

Работодатели хотят. чтобы им предоставили возможность требовать у работников подтверждения факта вакцинации, регулярно тестируются и не болеют ковидом или другой инфекционной болезнью.

Правительство обязалось в обязательном порядке тестировать непривитых и неболевших коронавирусом работников производственных предприятий. Этот порядок вступит в силу с 13 сентября.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что основной вопрос, который поднимают работодатели – как изменится ситуация после 13 сентября, когда работодатели должны обеспечить вакцинацию работников.

"Очень много неясностей, непонятно, какие секторы включены в общую систему, за чей счет будут тестировать, за счет работников или работодателей. Как сделать так, чтобы человек мог тестироваться, сейчас мы видим, что такая возможность ограничена", – заметил он.

Он сказал, что часть компаний еще не знает о грядущих переменах.

С июля водителей грузов и пассажиров тестируют в обязательном порядке кроме того, тестируют работников сферы досуга, развлечений, культуры, общепита. Они должны тестироваться каждых 7-10 дней.

С 13 сентября большая часть услуг будет предоставляться только владельцам "паспортов возможностей" - привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на ковид.

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