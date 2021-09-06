В Багдаде вскоре будет работать представитель Литвы для возврата мигрантов

Поскольку Вильнюс стремится к ускорению возврата незаконных мигрантов в страны их происхождения, в столице Ирака Багдаде в ближайшее время начнет работу представитель Литвы, сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Вскоре представитель нашего министерства, практически в эти дни, должен начать работу в Багдаде", – заявил глава МИД журналистам в понедельник.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД Збигневом Рау в Вильнюсе.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, этот процесс затянулся, поскольку "в Багдаде не получается так просто работать, требуется обучение, различные инструкции".

Он подчеркнул, рост числа добровольно решающих вернуться людей радует, однако возникают вызовы по депортации этих людей.

"Пока убедить Ирак принять депортированных людей является вызовом, невзирая на то, что у Евросоюза есть соглашение с Ираком о депортации, просто Ирак иначе расценивает это соглашение", – пояснил Г. Ландсбергис.

Он добавил, что по этой причине Литве важна вовлеченность ЕС.

В свою очередь, З. Рау не комментировал детально ситуацию в Польше, заявив, что это оперативные детали.

На прошлой неделе глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте заявила, что Литву "Тем или иным образом" уже покинули около 90 нелегальных мигрантов, еще несколько десятков подали заявление о добровольном возврате на родину.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация, возводится заграждение на границе с Беларусью.

После того, как Литва стала применять политику возврата нелегальных мигрантов, их поток вырос в Польше и Латвии.

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