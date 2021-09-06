Горючее в Литве в августе подешевело больше, чем в других странах Балтии

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Audrius Solominas

В августе цены на горючее больше всего снизились в Литве, немного меньше - в Латвии, а в Эстонии они остались стабильными.

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