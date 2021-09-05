Путаница с порядком с 13 сентября: непонятно, кому надо тестироваться, кто не сможет ходить на работу

Минздрав Литвы подготовил проект закона, в соответствии с которым непривитые, если они заболеют коронавирусом, не получат пособие по болезни. Однако некоторые депутаты убеждены, что это решение противоречит Конституции Литвы. Не меньше путаницы возникло и с изменениями в связи с тестированием, которое должно стать ответственностью работодателя или работника. Похоже, что пока еще нет ответа на вопрос, смогут ли не сдавшие тест и непривитые работники прийти на работу с 13 сентября.

Председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас в передаче Delfi TV "Факты и мнения" сказал, что не поддерживает решение о невыплате пособия.

"Я думаю, что это антиконституционная, репрессивная мера", – сказал он.

"Конституционный суд еще в 2013 году подробно проанализировал бюджет "Содры", взносы и услуги и однозначно отметил, что абсолютно все должны платить обязательный налог на здравоохранение и взносы в "Содру". Взносы могут зависеть от размера доходов, но услуги все должны получать одинаковые. Поэтому сейчас говорить, что непривитые не будут получать пособие, думаю, будет нарушением Конституции", – сказал он.

Подобной позиции придерживается и и член Комитета социальных вопросов и труда Альгирдас Сисас.

"Первой моей мыслью было, что, может, идея и неплохая, но она идет вразрез с 52-й ст. Конституции, где сказано, что государство гарантирует жителям пособие в случае их болезни, безработицы и старости. Поэтому понимаешь, что просто так нельзя принимать такие решения", - сказал Сисас.

По его мнению, дискуссии о таких мерах носят скорее превентивный характер.

"Когда пошла информация о том, что люди стали активнее прививаться, думаю, это было превентивной мерой и в парламент такой закон не придет", – сказал Сисас.

Между тем президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что он поддерживает, как предложение не платить пособие по болезни, так и возложение ответственности за тестирования на плечи работодателей.

"Власти приняли хорошее решение, я могу сказать, что все организации работодателей это поддерживают. Конечно, это достаточно сложный вопрос, мы не знаем, сколько это будет стоить людям, подъемная ли эта ноша", – сказал он.

Председатель профсоюза работников системы продовольствия Раймондас Тамошаускас, говоря об изменениях с 13 сентября, отметил, что тестироваться должны и работники, работающие на производстве. Правда, по его словам, пока неясно, кто именно войдет в эту группу.

"Это коснется всех, кто занимается любым производством. И тех, кто стоит у станка, занимается обработкой и прочим. Даже ремонт вагонов на улице относится к производству. Точных разъяснений нет, кто это должен делать, а кто - нет, но работодатель обязан установить, что работники на производстве должны тестироваться, составить списки", – сказал он.

По словам Тамошаускаса, пока неясно, какой порядок будет действовать с 13 сентября.

"Никто этого не знает, мы общаемся с работодателями, спрашиваем, что делать. Никто ничего не объясняет, не знает", – сказал он.

"Написано - нет теста, не можешь прийти. <...> Сегодня работодатели уже составляют списки, информируют работников, мы звоним по номеру 1808, они говорят, что ничего не знают, регистрация будет только с 13 сентября", – подчеркнул Тамошаускас.

По его словам, если в тот же день начнут регистрироваться все работники производства, то система не выдержит.

Он сказал, что пока нет ясных изменений в вопросе тестирования: "Есть закон о контроле инфекционных заболеваний, в соответствии с которым тестируют в таких случаях за счет государства, есть постановление правительства, в котором речь идет о работниках производства, сказано, что тесты делают за счет государства. Пока никаких изменений нет".

Арлаускас общался с представителями Минздрава и сказал, что требование тестирования работников на производстве может быть отменено.

"Мы говорили об этом на встрече с ответственными представителями Минздрава. Это может носить превентивный характер. Нам сказали, что, возможно, эти ограничения не потребуются, может, это коснется только социальную сферу и сферу образования, а производство вычеркнут", – сказал он.

Арлаускас И Тамошаускас сказали, что до сих пор нет ясного ответа, смогут ли непривитые и не сдавшие тест работники производственной сферы приходить на работу с 13 сентября.

"Я говорю, что прийти смогут, только неясно, кто будет контролировать, наказывать, если будет наказывать", – сказал депутат.

Матулас заверил, что хаоса не будет.

"Конечно, смогут прийти и работать. Говорят о производственных предприятиях. На прошлой неделе я говорил с одним руководителем вильнюсской компании, в которой 600 работников, он сказал: есть около 20% людей, которые ни в какую не соглашаются прививаться, но вы больше доверяйте нам, дайте возможность использовать быстрые тесты и т.д., чтобы это было дешевле. Видимо, придется идти таким путем, но я не могу не согласиться с коллегами, вряд ли в это вовлекут производственные предприятия", – сказал Delfi TV Матулас.

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