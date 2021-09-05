Решения по вопросу сквера Пятраса Цвирки будут приняты в конце сентября

Эксперты сняли охрану с памятника Пятрасу Цвирке в столице Литвы, а вопрос будущего сквера, в котором сейчас стоит памятник, будут решать в конце месяца.

Директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас сказал, что документы по внесению в число объектов культурного наследия самого сквера вернули на доработку. Окончательное заседание по этому вопросу состоится 28 сентября.

По словам Безараса, эксперты совета по оценке культурного наследия считают, что в сквере не хватает вертикальной доминанты – сейчас это памятник Цвирке, но на его месте может быть постамент, фонтан или другой объект, к которому ведут дорожки. Были высказаны замечания в связи с тем, что зеленые насаждения не могут представлять собой ценные объекты.

Эксперты также просят дополнить материалы историческими данными о появлении сквера, его авторах, "не детализировать ценные качества до мелких деталей".

По словам Безараса, об этом просил Вильнюсский муниципалитет.

"Чтобы сеть дорожек не была окончательным вариантом, ведь может статься, что потребуется сделать дорожку для инвалидов-колясочников. Иногда, когда есть подробная опись, возникают проблемы и объект не могут даже отремонтировать. Хотят, чтобы парк отражал определенный временной период, но был приспособлен к требованиям наших дней", – сказал он.

Мэр Ремигиюс Шимашюс на этой неделе сказал, что после получения выводов экспертов, муниципалитет постарается "сохранить структуру сквера и приспособить его к современным потребностям".

На удаленном заседании совета оценки культурного наследия 24 августа было решено вычеркнуть памятник писателю Пятрасу Цвирке из списка охраняемых объектов культурного наследия.

Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям. Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.

После того как памятник вычеркнули из списка охраняемых объектов муниципалитет намерен убрать его. Шимашюс сказал, что с этим не будут спешить и сначала попросят формальное разрешение у горсовета.

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