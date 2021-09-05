Полиция в Клайпедском районе задержала таксиста, который превратил такси в бар на колесах

В субботу полиция задержала нескольких нетрезвых водителей и водителя такси, превратившего свой автомобиль в бар на колесах.

Полиция информирует, что рейды проводились в Клайпедском районе. Утром в Вежайчай был остановлен водитель BMW, в организме которого было 0,48 промилле.

После обеда в Баукштининкай в организме водителя Audi обнаружили 0,72 промилле.

В Баукштининкай внимание полицейских привлек автомобиль такси. После проверки выяснилось, что у водителя в машине находится немало алкогольных напитков. Водителю такси-бара вручили повестку в комиссариат полиции Клайпедского района.

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