Полиция расследует факты разжигания розни против участников Kaunas Pride

Каунасская полиция сообщает о расследованиях в связи с разжиганием розни и физическим насилием против участников Kaunas Pride.

Полиция Каунасского округа сообщает, что в 12.30 ч. в Каунасе, на площади Независимости, мужчина 1986 г.р., обращаясь к другим лицам и снимая их, оскорблял их, насмехался над ними, нецензурно выражался, поощряя ненависть.

Начато расследование по факту разжигания розни против группы лиц или лица из-за сексуальной ориентации, убеждений или взглядов. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция также расследует инцидент, который произошел после шествия, в 15.00 ч., на ул. Кястучё, во время которого молодому человеку 2001 г.р. в капюшон засунули дымовую шашку, а другого мужчину 1994 г.р., который шел с ним, ударили.

Задержан подозреваемый 1992 г.р.

всего полиция начала 5 расследований в связи с инцидентами на шествии Kaunas Pride.

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