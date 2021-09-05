В Литву через несколько дней вернется тепло

В ближайшие дни погоду в Литве обусловит зона высокого давления.

В воскресенье особых осадков не ожидается. Солнце прогреет воздух до 14-17 градусов тепла. В Вильнюсе также без осадков. Днем будет 14-16 градусов выше нуля.

В понедельник вероятность осадков останется небольшой. Ночь будет прохладной - 1-6, на косе 7-9 градусов тепла. Во многих местах ожидаются заморозки, местами до 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 14-18 градусов тепла.

С середины недели потеплеет, но осадков будет больше.

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