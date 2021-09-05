Минздрав Литвы пояснил, как осенью будут предоставлять услуги в банях

Представители Минздрава Литвы указали, что баня - это то место, где услуги не могут предоставляться клиентам в масках.

"Из-за высокой влажности маски в банях неэффективны, их там невозможно надевать", – указали они Delfi.

В документе, утвержденном 16 августа, сказано, что клиентам не нужны маски, когда они занимаются спортом или им предоставляют услуги, которые невозможно предоставлять людям в масках.

С 13 сентября появляется больше ограничений, однако порядок ношения масок в банях не меняется. С этого дня все продолжительные контактные услуги оказывают только людям, у которых есть "паспорт возможностей". В местах, где услуги предоставляют только людям с "паспортами возможностей", рекомендуется соблюдать дистанцию и надевать маски. Однако в магазинах и на рынках маски по-прежнему будут обязательными.

Ранее президент Литовской ассоциации усадеб сельского туризма Агне Вайткувене упоминала, что порядок обслуживания клиентов в банях не до конца ясен.

Однако сейчас Вайткувене сказала Delfi, что министерство предоставило необходимую информацию, порядок ясен.

"Если речь идет о частных праздниках с дополнительными услугами, то отвечает тот, кто предоставляет услуги. То же самое касается занятий. Если предоставляют помещение для ночлега, то люди должны быть в масках", – заметила Вайткувене.

Она также указала, что свадьбы сейчас проводят только с "паспортами возможностей". "Поскольку это связано с предоставлением услуг общепита, – сказала Вайткувене. – Мы заранее предупреждаем молодоженов, поэтому люди без документа не приезжают".

Если же владельцы усадьбы сдают помещения, то за соблюдение порядка отвечают организаторы мероприятий.

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