В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений

Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом Науседой, - от коронавируса были привиты 70% взрослых жителей. Правда, напоминает передача "Информационные комментарии", следует уточнить, что цель в 70% достигнута, если учитываются только взрослые. Однако при подсчете всего населения Литвы процент вакцинированных уменьшается.

Сейчас глава государства ставит новую цель - 90%, хотя недавно он сказал, что речь должна идти не о процентах, а о здоровье населения. Однако когда в Литве будут сняты все ограничения, если население достигнет поставленных правительством целей вакцинации?

Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского университета медицинских наук (ЛУМН) убежден, что нельзя сказать, что после вакцинации 70% взрослых мы победим вирус.

"Точно нет. Мы видим, что страны, в которых вакцинировано больше процентов [людей], действительно сталкиваются с вызовами. Сейчас у нас просто есть этот штамм, который гораздо более заразный, и еще рано поднимать знамена победы или говорить, что проблема решена", - сказал он.

На вопрос о том, какие должны быть цифры, чтобы обойти вирус, он ответил, что сейчас трудно дать такое определение.

"Сейчас, конечно, мы очень рады, что Дания, которая достигла определенного числа, освобождается от ограничений. Это, конечно, отрадно, но мы не можем говорить ни о какой такой границе. Мы можем посчитать, каким будет уровень иммунитета у населения.

Если мы говорим об этом оригинальном штамме Уханя, то это было около 70 процентов всего населения, восприимчивого к вирусу. Значит, и дети, и взрослые и так далее. Однако теперь у нас есть штамм дельта, который гораздо более заразен, и мы вряд ли можем сказать, хватит ли этих 70% для полного уничтожения вируса", - сказал профессор.

По его словам, в настоящий момент необходимо следить за ситуацией, побуждая к вакцинации как можно больше людей, поскольку это затрудняет распространение вируса и тем самым защищает систему здравоохранения от перегрузки.

"Мы знаем, что есть люди, которые заболевают даже после вакцинации, им нужна стационарная помощь. Конечно, их меньше, но для нас действительно важно сократить группу людей, которые особенно уязвимы для вируса и лечение которых является серьезной проблемой для системы здравоохранения".

Однако что такое массовый иммунитет? Существует ли он? М. Станкунас заявил, что он существует и может быть достигнут.

"Мы должны понимать, что популяционный иммунитет зависит от двух факторов: размер репродукции вируса, который, если говорить об исходном штамме, составлял 2,5, теперь, как говорят, достигает 7.

<...> У нас есть более сложный и более заразный штамм, и мы также сталкиваемся с тем, что вакцины против этого штамма менее эффективны, чем против исходного или альфа-штамма. <...>. Добиться популяционного иммунитета можно, но сейчас это сложно сделать по причинам, которые я перечислил: более быстрое и легкое распространение вируса и пока что снижающаяся эффективность вакцин", - пояснил профессор.

На вопрос, не будут ли вакцины и ограничения длиться вечно по мере изменения вируса, М. Станкунас ответил, что не ожидается полного уничтожения вируса.

"Возможно, такая идея была в прошлом году, когда эти вакцины разрабатывались и когда они показали очень высокую эффективность. Сейчас мы не можем говорить об этом в ближайшем будущем. Для нас важно убедиться, что присутствие вируса не создает серьезных проблем для самой системы здравоохранения.

Это означает, что мы можем лечить больных, а также оказывать медицинскую помощь людям, страдающим другими проблемами. Просто чтобы мы могли лечить эту болезнь, как любую другую. Например, когда у нас была зимняя ситуация, когда 2500 человек в Литве лечились в больницах и треть коек в медицинских учреждениях была занята, это было ненормально".

М. Станкунас подчеркнул, что необходимо понимать, что ситуация меняется, и то, что было весной или в прошлом году, было одним, а теперь ситуация меняется.

"Вирус мутирует, он меняется, и наши решения и инструменты должны измениться. Меняются знания, меняются инструменты, мы должны понимать, что мы не можем просто делиться некоторыми очень амбициозными, категоричными обещаниями. На самом деле, мы пока мало что знаем и в каком направлении будет мутировать вирус - непонятно", - сказал он.

Профессор объяснил, что, говоря об этой пандемии, самое главное - отслеживать ситуацию и извлекать уроки из знаний, которые можно перенять и применить на практике. Хотя цель привить 70% взрослых была достигнута, председатель комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас заверил, что больше достигнута психологическая цель.

"Об этом сказал президент, об этом говорили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ученые, но, как отметил профессор, вирус мутирует. Мы видим, что вакцинации 70 процентов недостаточно для массового иммунитета. Тем более, что непонятно, дойдем ли мы до него и где этот предел.

Психологически, конечно, это хорошо, и эти ограничения, конечно, у нас не самые большие по сравнению с другими странами. Паспорт возможностей действительно дает людям возможность путешествовать, отдыхать и работать. Мы видим это по растущей экономике, и если будет достигнут еще лучший результат, <...>, может быть, когда-нибудь мы добьемся и результата Дании", - сказал А. Матулас.

Он добавил, что есть основания полагать, что этих ограничений будет еще меньше. Он также подчеркнул, что цель правительства - не вводить дополнительных ограничений и не продолжать ограничивать жизнь людей.

"Мы сами понимаем, что наша способность продолжать решать проблемы государства также зависит от психологического состояния людей. Нет сомнений в том, что этих ограничений будет меньше, мне бы конечно этого хотелось. Правда, достичь поставленной президентом цели в 90 процентов достаточно сложно.

В случае кори ясно, что если мы превысим 95% привитых, заболеваемость станет контролируемой. Если снизим до 90-92 процентов, заболеваемость корью возрастет. В данном случае, как сказал профессор, наука еще не знает всех ответов, поэтому, когда достигнут этот массовый иммунитет, когда потребуется ревакцинация, пример Израиля показывает, что нам нужно доверять науке".

А. Матулас сказал, что сравнивая ограничения с первым и вторым карантином, сейчас они точно не такие строгие. Говоря о множестве возмущений по поводу паспорта возможностей, он сказал, что без него больницы были бы снова забиты по завязку, продолжился бы рост заболеваемости и смертности, а этого никто не хочет.

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