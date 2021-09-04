Началась реконструкция аэропорта Паланги Министр: аэропорт в год мог бы обслуживать на 0,2 млн пассажиров больше

В пятницу Палангский аэропорт официально приступил к реконструкции – в ходе работ будут обновлены взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, инженерные и осветительные системы, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.



Пока будут идти основные работы, с 6 сентября по 20 октября, аэропорт будет закрыт – между тем, работы будут идти непрерывно. Аэропорт возобновить деятельность, а работы продлятся до 2 декабря.

Реконструкцию за 16,5 млн евро проводит латвийская компания A.C.B.

Министр: аэропорт Паланги в год мог бы обслуживать на 0,2 млн пассажиров больше

Аэропорт Паланги, который закрывается на полуторамесячную реконструкцию, после реновации мог бы обслуживать в год около полумиллиона пассажиров, говорит министр транспорта Литвы.

Статьи по теме: WizzAir расширяет базу самолетов в Вильнюсе, планирует рейсы в Рейкьявик и Ереван

Марюс Скуодис отмечает, что из Паланги можно развивать полеты в Скандинавию, а также в морские порты Германии, прежде всего, в Гамбург.

"После обустройства всей инфраструктуры, не только взлетно-посадочной полосы (ВПП), мы может уверенно говорить о том, что аэропорт должен расширить потенциал с 300 тыс. пассажиров в год (до пандемии) до 500 тыс. Это вполне реальная, достижимая отметка", – сказал М. Скуодис журналистам в пятницу в Паланге.

По словам министра, если не реконструировать аэропорт, то не исключено, что ответственные за авиацию ведомства могли в будущем запретить его эксплуатацию.

Глава объединяющей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai Марюс Гельжинис утверждает, что ВПП подвергнется основательной реконструкции, а обновленный аэропорт сможет конкурировать в Европе. М. Гельжинис говорит, что видит потенциал для того, чтобы обслуживать здесь в год до 600 тыс. пассажиров.

Правительство в апреле выделило на эти работы 10,25 млн евро из госбюджета, временно сократив финансирование других проектов. Остальная часть денег будет взята из предоставленного Северным инвестиционным банком кредита в размере 70 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!