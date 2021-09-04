Прогноз погоды: выходные будут прохладными и дождливыми

Хотя область более высокого атмосферного давления в субботу усилится, во многих районах ожидаются кратковременными дожи, местами грозы.

Ветер северо-западный, северный, 8-13 м / с, во время грозы с порывами 15-17 м / с. День будет осенним и прохладным - температура воздуха должна подняться до 12-17 градусов тепла. Теплее всего будет в юго-западных районах страны - около 15-17 градусов тепла.

В Вильнюсе пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Воздух прогреется до 14-16 градусов.

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В воскресенье антициклон подойдет с запада, поэтому давление будет расти. И ночью, и днем ​​местами пройдет дождь. Ветер будет северо-западный, северный, умеренный. Ночью температура воздуха упадет до 3-8, на Куршской косе останется теплее - 9-11 градусов. Местами сформируются первые осенние заморозки. Температура поверхности почвы местами опустится ниже 0 градусов.

В понедельник кратковременный дождь ожидается лишь в некоторых местах. Ночью ветер будет слабый, меняющий направление, днем ​​западный, умеренный. Погода будет прохладной, воздух прогреется до 2-7, на Куршской косе до 8-10 градусов. Мороз побелит землю во многих местах, а температура поверхности почвы упадет до 0–3 мороза. В понедельник тепло не порадует, а воздух прогреется только до 13-17 градусов.

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