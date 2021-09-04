В Литву для консультаций возвращается посол страны в Китае

В связи с вовлечением Вильнюса в дипломатический спор с Пекином, в Литву для консультаций возвращается посол страны в Китае Диана Мицкявичене.

Как отметило Министерство иностранных дел, с 4 сентября посла Литвы в Китае вызывают для консультаций, с учетом заявления Китая от 10 августа".

"Посольство Литвы в Китае работает в обычном режиме", – отмечает министерство.

По причине углубляющихся связей Литвы и Тайваня в августе для консультаций был отозван посол Китая в Вильнюсе, также был призыв отозвать посла Китая в Пекине.

МИД Китая тогда заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

"Власти Литвы, не уважая повторяющихся заявлений Китая о возможных последствиях, объявил о решении позволить Тайваню от своего имени открыть "представительство". Решение вызывающее и нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорилось в пресс-релизе МИД Китая.

Поддержку Вильнюсу в конфликте с Пекином ранее выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Мендес, другие западные политики. Более десяти членов Конгресса США выразили поддержку Вильнюсу в дипломатическом споре с Китаем и акцентировали "решительную волю Литвы в борьбе с растущим влиянием Коммунистической партии Китая (КПК) в Европе".

Пекин призывал Литву руководствоваться принципом "единого Китая". Он означает, что земли Тайваня и континентального Китая неотделимы и принадлежат одному четко определенному Китайскому государству.

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией.

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