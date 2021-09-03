Премьер-министр Литвы поблагодарила папу римского за постоянное внимание к Литве и ее жителям

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретилась в Ватикане с папой римским Франциском, которого она поблагодарила за постоянное внимание к Литве и ее людям.

"Нас радуют прекрасные отношения со Святым Престолом. Я очень благодарна, что вы никогда не признавали советскую оккупацию, дипломатическое представительство Литвы при Святом Престоле действовало без перерывов, а звучавшее на Радио Ватикана литовское слово было нашим голосом для мира", – приведены слова премьера в сообщении правительства.

Она также выразила поддержку деятельности Папского Престола и понтифика, целью которой является мир во всем мире, которая высказывается за укрепление уважения к женщинам, сбережение окружающей среды, сохранение принципов человеческого достоинства.

"Литва по мере своих возможностей старается помочь тем, кто бежит от политического преследования и опасностей войны. Убежище в Литве нашли тысячи жителей Беларуси и представители гражданского общества России, бегущие от преследований режима, эвакуированные неделю назад из Кабула афганцы и их близкие", – сказала Шимоните.

По словам премьера, Литву и Ватикан связывает общее стремление – поддержать страдающие от агрессии страны.

Глава правительства также от имени страны передала финансовую помощь в размере 10 000 евро фонду "Папа для Украины", цель которого – проявить сочувствие и солидарность со всеми украинцами независимо от их вероисповедания, особенно с теми, судьбы которых затронула война.

И. Шимоните подарила папе Франциску рисунок графика Эгле Куцкайте, на котором изображена часовня Святых ворот в Вильнюсе, а также фрагмент декора часовни (розы и голуби), символизирующий основные христианские ценности – чистоту души, надежду и мир.

По словам премьера, папа тепло вспоминал визит в Литву три года назад и посещение часовни Святых ворот.

После беседы с понтификом Шимоните встретилась с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, во время встречи обсуждались двусторонние отношения и вопросы международной политики.

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