Ландсбергис призывает ЕС общаться с Китаем в формате всех стран Сообщества

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу призвал Европейский союз (ЕС) общаться с Китаем в формате всех стран Сообщества.

"Необходимо стратегически подходить к отношениям с Китаем. Отдельные повестки дня отношений государств-членов с Китаем не укрепляют ЕС. Если мы будем действовать по отдельности, не в формате "ЕС-27" – мы проиграем на многих фронтах", – приведены в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) слова Г. Ландсбергиса.

Он сказал это после неформальной встречи министров ИД стран ЕС.

В мае Литва объявила о выходе из форума сотрудничества Китая с государствами Центральной и Восточной Европы "17+1", назвав этот форум "разделяющим".

Глава литовской дипломатии рассказал коллегам о политическом, дипломатическом давлении и давлении в области связей с общественностью со стороны Пекина, которое в последнее время испытывает Литва.

Ландсбергис подчеркнул, что ЕС следует придерживаться своих ценностей и принципов.

По его словам, ЕС должен повышать экономическую устойчивость, снижать зависимость от торговых цепочек Китая и, получив предложение Европейской комиссии (ЕК), как можно скорее принять Инструмент ЕС по противодействию насильственным действиям против государства-члена.

Как отмечает министр, ЕС также следует координировать политику Китая с единомышленниками в регионе Индии - Тихого океана и за его пределами, а также укреплять сотрудничество ЕС и НАТО в вопросах политики в отношении Китая.

Отношения Вильнюса и Пекина в последнее время стали ухудшаться, так как Литва начала налаживать более тесные связи с Тайванем, который Китай считает своей мятежной провинцией.

Из-за этого в августе Пекин отозвал для консультаций своего посла, призвав Вильнюс сделать то же самое.

МИД Китая тогда утверждал, что такое решение было обусловлено намерениями открыть в Литве представительство Тайваня. Министерство в своем сообщении указало, что это "решение дерзко нарушает коммюнике Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая".

В ответ на эти действия МИД в пятницу сообщил, что в Литву для консультаций отзывается посол страны в Китае Диана Мицкявичене.

Поддержку Вильнюсу в конфликте с Пекином ранее выразили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес, другие западные политики.

Пекин призывал Литву руководствоваться принципом "единого Китая". Он означает, что земли Тайваня и континентального Китая неразделимы и принадлежат одному четко определенному Китайскому государству.

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