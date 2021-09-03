Мэр Вильнюса: разрешения на беспорядки в Вильнюсе не было и не будет

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что муниципалитет не выдал Союзу семей разрешение на проведение митинга из-за соображений, связанных с безопасностью, по его словам, "разрешения на беспорядки в Вильнюсе не было и не будет".

"Мы в Вильнюсе придерживаемся очень ясной позиции - у всех есть право на высказывание своего мнения, у всех без исключения, и другая наша позиция - мы не даем себя дурачить", – сказал мэр.

"Или Дом Москвы тут рассказывает о создании культурного учреждения, хотя на деле это орудие пропаганды, мы на этот крючок не попадемся. То же самое и тогда, когда кто-то пытается с помощью камней взять парламент, заниматься организацией беспорядков де-факто, как мы это уже видели", – сказал он.

Мэр сказал, что муниципалитет выслушал и аргументы стражей порядка.

"Мы не можем прикинуться, будто речь идет о мирных высказываниях, будто не понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем, что происходит, по крайней мере в Вильнюсе мы прислушались к позиции полицейских, к голосам других ведомств, да и сами все прекрасно видим. Очевидно, что разрешения на беспорядки в Вильнюсе не было и не будет", – сказал он.

Муниципалитет после повторного обсуждения не выдал разрешение на проведение 10 сентября митинга у здания парламента. Муниципалитет указал следующие причины отказа: слишком большое количество участников митинга, предупреждение ДГБ о росте вероятности насилия во время протестов, заявления соседних учреждений, которые просили не мешать их работе.

Организаторы митинга обжаловали решение мэрии в суде.

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