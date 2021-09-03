Организатор августовского протеста провела акцию "Выбрось телевизор у LRT"

Организатор августовского митинга у парламента бывший учитель Астра-Геновайте Астраускайте 3 сентября после обеда провела у здания LRT акцию "Выбрось телевизор у LRT".

Об этом она сообщила у себя на фейсбуке.

"Сегодня в 14:00 ч. я провожу акцию "Выбрось телевизор у LRT". В пику демагогу Расе Тапинене, которая изображает из себя "говорящую Литву", – писала Астраускайте.

Напомним, что в среду Астраускайте участвовала в передаче "Говорит Литва", которую вела журналист Тапинене.

Астраускайте постояла с телевизором в руках у главного входа в здание LRT, затем вошла внутрь.

К зданию подъехали два экипажа с охранниками. Через несколько минут Астраускайте покинула здание LRT. Позже она оставила телевизор с надписью "Демагогу LRT Тапинене" рядом с контейнерами у здания LRT.

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