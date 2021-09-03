Настроения опасные: в участников Kaunas Pride могут бросать яйца и бомбы из экскрементов

4 сентября в Каунасе состоится Kaunas pride. Полиция просит людей, которые хотят увидеть мероприятие, наблюдать за ним удаленно. На данный момент 15 человек получили предупреждения в связи с разжиганием розни и призывами нарушать общественный порядок во время мероприятия.

"Полиция следит за общественным пространством. Были зафиксированы некоторые высказывания. На данный момент предупреждения получили 15 человек", – сказала в передаче "Утро на Delfi" представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене.

Она попросила желающих следить за мероприятием удаленно, поскольку попадание в центральную часть города может быть осложнено.

Если же люди решат ехать на место проведения мероприятие, Вайткявичене попросила их соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации.

Полиция предупредила организаторов об ответственности на случай, если мероприятие будет несанкционированным. Ждет штраф до 600 евро, а по 283 ст. УК ЛР, если во время мероприятия начнутся беспорядки, полагается лишение свободы на срок до 5 лет.

По словам Вайткявичене, полиция готова обеспечить безопасность жителей. По данным полиции, рассматриваются все возможные сценарии, оценивают угрозы.

Больше всего беспокойства вызывают не сами участники, а люди, настроенные против сексменьшинств. Уже сейчас известно об антимитингах, в публичном пространстве призывают прийти и показать, что "Каунас - не петушатник". Полиция не исключает, что избежать столкновений не получится. Наиболее вероятный сценарий, о котором говорили и организаторы - участников митинга могут забросать яйцами.

Второй сценарий более экстремальный - в Telegram намекают на бомбы из экскрементов. В 2006 г. такой сценарий был приведен в исполнение в Риге.

Kaunas pride с участием 1000 человек состоится 4 сентября, в 12 ч. Шествие начнется у Собора на аллее Лайсвес, сообщил организатор Рокас Будраускас.

Организаторы Kaunas pride требуют права на заключение брака, партнерство и усыновление детей, а также социальных гарантий и услуг для всех, независимо от семейного положения. Кроме того, требуют защиты на рабочих местах. Организаторы также хотят, чтобы историю ЛГБТ+ преподавали в школах и университетах.

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