Подозрения в организации беспорядков у Сейма Литвы предъявлены 38 лицам

Подозрения в возможной организации беспорядков у здания Сейма Литвы предъявлены еще пяти лицам.

В проводимом досудебном расследовании в целом в возможной организации беспорядков сейчас подозреваются 38 человек. У всех у них взяты подписки о невыезде или изъяты документы, сообщила прокуратура в пятницу.

В этом расследовании пострадавшими признаны 23 лица, один из них – член Сейма Сергеюс Йовайша.

"В рамках интенсивно проходящего досудебного расследования анализируются видеозаписи и даны задания специалистам, проводятся прочие запланированные процессуальные действия. Выясняются обстоятельства, оцениваются действия всех лиц, участвовавших в преступной деятельности, чтобы ответить на вопросы, возникающие у общественности", – говорится в сообщении прокуратуры.

Около 5 тыс. человек 10 августа собрались у здания Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить неодобрение планирующихся правительством ограничительных мер, которые касаются лиц, не обладающих иммунитетом от коронавируса и не желающих тестироваться.

После заседания Сейма часть протестующих баррикадировали выходы из парламента и выезд из внутреннего двора сейма. Когда должностные лица начали оттягивать их от здания, возникли потасовки – в полицейских летели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. В ходе которых пострадало 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 26 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.

Литовское движение семей намерено провести еще одну крупную акцию протеста у сейма 10 сентября. Руководство сема и должностные лица рассматривают, как избежать возможных беспорядков.

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