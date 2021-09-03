Коронавирус в Литве: 819 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Скончались по три человека старше 70 и 80 лет, и по одному старше 50, 60 и 90 лет. Полностью привит был лишь 90-летний. Остальные не были привиты по полной схеме.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 300,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 5,3%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7286 молекулярных теста (ПЦР) и 6494 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 301 167 человек, из них всё еще больны 7621 - этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4593 человека, из них 39 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9292 смерти.

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