Эксперт: зарплата в Литве – одна из самых низких в Европе

Правительство Литвы с 2022 года планирует увеличить минимальную зарплату в Литве с 642 до 730 евро. Такие планы вызывают противоречивую реакцию: профсоюзы приветствуют этот шаг, а работодатели высказывают беспокойство. Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка сказал, что в Литве растет экономика и средняя зарплата, поэтому повышать минимум необходимо.

"Экономика растет, средняя зарплата увеличивается, поэтому и минимальную зарплату надо регулировать. Поскольку минимум обычно получают люди без квалификации, они не могут оказывать давление на работодателей, чтобы их зарплату увеличивали. Именно поэтому нужно вмешательство государства, это хорошо, что так делают", – сказал LNK Лазутка.

Несмотря на то, что представители работодателей не одобряют повышение минималки, экономист считает, что бизнес особых перемен не почувствует, поскольку в стране существует немаленькая "теневая" экономика.

"Можно грубо заявить что минимум должен составлять, около 50% средней зарплаты, но надо иметь в виду, что в Литве средняя зарплата несколько уменьшена из-за немаленькой "тени". Люди получают через компании немало дополнительных доходов: автомобили, зарплаты "в конвертах". Я думаю, если минимум и превысит 50% средней зарплаты, то не будет какого-то большого давления на бизнес, компании и т.д.", – сказал экономист.

По словам Лазутки, надо обратить внимание и на то, что производительность труда в Литве, по сравнению с другими странами Европы, выше, а зарплаты – одни из самых маленьких. Меньше чем в Литве зарплаты только в Румынии, Болгарии и Венгрии.

"Надо иметь точку отсчета, чтобы мы могли оценивать соотношение зарплаты с ростом производительности труда. Был долгий период с момента кризиса 2008 года, когда зарплаты почти не росли, но производительность труда увеличивалась. Сейчас все наоборот, однако производительность труда в Литве относительно выше, чем в других странах, а зарплаты – ниже. По зарплате "на бумаге" Литва в ЕС четвертая с конца: ниже зарплаты только в Румынии, Болгарии и Венгрии. Поэтому предприниматели не могут жаловаться на то, что в Литве расходы на зарплаты очень высокие", – сказал профессор.

Лазутка опровергает мнение будто жизнь в провинции дешевле, чем в крупных городах. Экономист сказал, что минимальная зарплата от места жительства не должна зависеть.

"Я не считаю, что жизнь в городе дороже. Есть такое мнение, что в провинции люди могут принести дров из сарая или взять воду из колодца, а в городе такой возможности нет, надо за все платить. Но надо понимать, что качество жизни в городе иное. Да, жители в городе тратят больше, но деньги не уходят в никуда – за них получают услугу. А для того, чтобы получить похожие услуги, чтобы качество было как в городе, в деревне нужно тратить столько же", – сказал LNK экономист.

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