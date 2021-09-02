Статью о возможной провокации в отношении Литвы министр связывает с дезинформацией

После появления в польских СМИ публикации о возможной провокации со стороны белорусских военных, которая связана нарушением границы Литвы во время военных учений "Запад-2021", министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что связывает это с дезинформацией.

Он также отмечает, что не может комментировать статьи в польских СМИ, которые не подкреплены информацией из официальных источников.

"Мне неизвестен источник этой информации, поэтому я не могу назвать ее информацией. Эта статья, на мой взгляд, отражает тенденцию, что дезинформационные сообщения, в том или ином виде, будут появляться в нашем информационном пространстве", – добавил он.

Министр подчеркнул, что Литва и НАТО способны отличить "провокацию, дезинформацию и не вовлекаться в навязываемые другой стороной игры".

"Особенно когда пытаются манипулировать страхами людей. Предлагаю не запугивать", – сказал он.

Министр также сказал, что дезинформирующих сообщений во время учений "Запад" будет "еще не одно". Он повторил, что Литва готова отразить связанные с учениями угрозы.

"У нас достаточно мощностей, мы сильны, мы получаем серьезную как никогда поддержку союзников, мы рассмотрели самые разные сценарии и подготовили свои планы ответа и реакции", – сказал BNS в четверг А. Анушаускас.

Со ссылкой на неназванные источники польское издание Dziennik Gazeta Prawna в четверг сообщило, что во время учений белорусские военные "на несколько километров зашли на территорию Литвы".

Как указано в публикации, НАТО готовится к сценарию, который "серьезно нарушает суверенитет Литвы".

Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что, воспользовавшись Минском, Кремль таким образом может попытаться проверить границы НАТО.

В тексте приведен сценарий, в соответствии с которым в случае такой провокации российский президент Владимир Путин от нее отмежуется и притворится, что все делается исключительно по инициативе Беларуси. Кроме того, он сам предложит свое посредничество в разрешении сложившейся ситуации.

В публикации говорится и о том, что подобные провокации возможны и на границе Польши с Беларусью.

Учения "Запад-2021" будут проходить 10-16 сентября.

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