Министр финансов: дефицит бюджета в этом году может быть ниже, но в следующем году вырастет

BNS ru.DELFI.lt

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что дефицит государственных финансов в этом году будет несколько ниже, чем запланированный в 6,5% валового внутреннего продукта (ВВП), но в следующем году из-за миграционного кризиса и продолжающейся пандемии коронавируса он может быть больше прогнозируемых 3,5% ВВП, пишет деловое издание Verslo zinios.

"После внесения исправлений в середине года в бюджет 2021 года было предусмотрено, что дефицит составит около 6,5% ВВП. Но вполне вероятно, что в конце года он будет несколько ниже", – сказала министр финансов в интервью газете. По словам Г. Скайсте, предварительное стремление было, чтобы дефицит бюджета следующего года был 3,5% ВВП, однако реально он может составить около 4,2%. Статьи по теме: МВФ предупреждает Литву о возможных рисках перегрева "Однако нам следует иметь в виду, что у нас все еще продолжается и пандемийная ситуация, и экстремальная ситуация с наплывом мигрантов на границе. Расходы, которые связаны с управлением экстремальными ситуациями, по прогнозам, не должны уместиться в этот дефицит 3,5%. Поэтому сейчас вполне вероятно, что окончательная цифра будет около 4,2%", – сказала министр. Она пока не комментирует, какие предложения представит рабочая группа по пересмотру налоговых льгот. По ее словам, если Сейм нынешней осенью примет поправки к законам, они вступят в силу не раньше середины 2022 года или еще позже. "Так что бюджет на 2022 год будет формироваться на основании действующих сейчас налогов", – сказала Г. Скайсте. Г. Скайсте считает, что уровень государственного долга в конце года достигнет примерно 49% ВВП. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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