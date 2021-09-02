Науседа против требований разрешить усыновление гомосексуалам

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что он против требований организаторов шествия разрешить усыновление гомосексуалам, а также учить в школах историю ЛГБТ-сообщества.

"Я против таких требований и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь. Как президент я сделаю все от меня зависящее, чтобы такие требования сейчас не проводились в жизнь", – сказал глава государства в четверг журналистам в Лаздияй.

Он также отметил, что для таких изменений понадобилось бы вносить изменения в Конституцию.

Представители ЛГБТ-сообщества в четверг вручили председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен список своих требований из 14 пунктов, в нем – требование обеспечить право на брак, партнерство и усыновление, несмотря на пол, предоставить социальные гарантии и услуги всем, без дискриминации по семейному статусу, узаконить достойную смену пола, внести изменения в Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия массовой информации, "на основании которого информация о ЛГБТ-сообществе подвергается цензуре".

Они также требуют обеспечить защиту людей ЛГБТ+ от дискриминации на работе и в других сферах общественной жизни.

ЛГБТ-сообщество требует упростить выдачу личных документов после смены пола, чтобы для этого не нужно было обращаться в суд, обучать в коллегиях и университетах истории ЛГБТ-сообщества и пр.

В списке требований также указано, что необходимо обеспечить квалифицированную, доступную психологическую помощь всем жителям Литвы, чтобы услуги здравоохранения предоставлялись без дискриминации по признакам гендерной идентичности, сексуальной ориентации и проявления пола.

В список также включено требование запретить конверсионную терапию – практику, целью которой является изменение сексуальной ориентации.

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