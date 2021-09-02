Больше всего непривитых торговцев на рынках Литвы и в киосках

В разных сферах торговли количество привитых варьирует, таковы данные анализа, проведенного компанией Creditinfo Lietuva. По данным Департамента статистики, меньше всего привитых (36,9-52%) среди рыночных торговцев и торговцев, работающих в киосках. Больше всего привитых работает в аптеках, салонах оптики и торговых центрах (до 74,7%). В остальных секторах ниже всего степень иммунизации среди работников строительного сектора и транспортных компаний, однако это может быть результатом того, что в этих сферах работает немало иностранцев.

Согласно имеющимся данным, меньше всего привитых в сфере торговли выпечкой и хлебо-булочными изделиями (36,9%), в других сферах полностью привиты 52–64% работников, а хотя бы одной дозой - 60–87,2% персонала.

Представитель Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка сказала, что Creditinfo представляет данные Департамента статистики.

По имеющимся данным, в тех компаниях, где меньше всего привитых, были очаги болезни. Больше всего переболевших вирусом (до 12%) – среди рыночных торговцев и продавцов в киосках. Особенно выделяются торговцы текстилем и одеждой, обувью: обеими дозами в этой группе привиты 52%, еще 12% - переболели, поэтому общий уровень иммунизации составляет 64%.

Для сравнения, в торговых центрах, аптеках и салонах оптики двумя дозами привиты 75% персонала, а переболели 1-5%.

Однако полный анализ показал, что больше всего работников привито в компаниях, которые занимаются финансовой деятельностью и предоставлением услуг - 70–100%. Меньше всего привитых в строительном (38,7%) и транспортном (30,3%) секторах.

По словам Рояки, такой низкий уровень вакцинации может быть обусловлен тем, что в этих компаниях работает немало иностранцев, поэтому этот показатель не отражает общую тенденцию по Литве.

В других сферах к целевому показателю 70–100% медленнее всего идут сферы добывающей промышленности и сельского хозяйства –соответственно 46,6% и 47,8%.

В ресторанах и гостиницах привиты соответственно 71,5% и 71,6% работников.

Рояка отмечает, что именно эти два сектора в последний месяц продемонстрировали большой прогресс в деле вакцинации работников, за август число привитых в этом секторе увеличилось на 45%.

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