Спецвыпуск "Delfi. Главное" с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен

ru.DELFI.lt

Гостем специального выпуска "Delfi. Главное" стала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В студии со спикером Сейма обсуждаем самые актуальные и злободневные темы: начало учебного года, митинги и протесты, "паспорт возможностей", вакцинацию, миграционный кризис и законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть на осенней сессии.

Ведущий - Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 13.30 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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