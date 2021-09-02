Полиция просит жителей воздержаться от участия в несанкционированных собраниях: штраф 600 евро

Департамент полиции Литвы провел специальные учения для подготовки к митингам 4 сентября в Каунасе и 10 сентября в Вильнюсе.

Полиция проанализировала ситуацию и еще раз акцентировала, что около парламента тысячи людей не могут собираться, поскольку митингующие не могут приближаться к зданию ближе чем на 75 м (представлена визуализация территории), для этого там просто-напросто нет места.

Полиция напоминает, что за участие и организацию несанкционированных митингов грозят санкции. Штраф за нарушение закона о собраниях составляет 600 евро, кроме того, человеку могут запретить посещать мероприятия в публичных местах на срок от 1 до 18 месяцев.

Полиция следит за информацией в публичном пространстве и делает все возможное для пресечения угроз и разжигания розни, несколько человек уже получили предупреждения.

Каунасская полиция предупредила и организаторов митинга 4 сентября, на проведение которого муниципалитет не дал разрешения.

В регионах полиция должна принципиально реагировать на сообщения представителей СМИ о возможных выпадах в редакциях.

Кроме того, полиция намерена в ходе подготовки ограничивать доступ в город или его часть, обществу будет предоставлена вся необходимая информация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!