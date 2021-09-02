Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу

Литовские пограничники поделились видео, на котором видно, как белорусские пограничники, применяя насилие, гонят нелегалов на территорию Литвы.

"Белорусские пропагандисты, рассказывающие выдуманные истории о насилии со стороны наших пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно белорусские силовики. Например, так в Швенченском районе белорусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов", – сообщает СОГГ на своей странице в фейсбуке.

По данным пограничников, мигранты провели на границе двое суток и отказались переходить границу, они хотели вернуться в Беларусь, а оттуда - домой.

Литовские пограничники привозили им воду и еду.

"Сейчас все 13 мигрантов находятся на белорусской стороне и к литовской границе не приближаются", – сообщает СОГГ, отмечая, что этот инцидент произошел в начале недели.

Конкретно о месте, где это происходит и точном времени пограничники сообщить не могут.

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