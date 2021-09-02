Организаторы сентябрьского митинга: нам надо собрать 50 000 человек, а далее все запланировано

Несмотря на то, что Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на проведение митинга у парламента 10 сентября, представители Литовского союза семей обратились в суд и не намереваются отказываться от проведения митинга.

Представители Литовского союза семей в фейсбуке утверждают, что их главное требование – отставка правительства Литвы и проведение досрочных парламентских выборов. В социальной сети призывают собраться у парламента большому количеству людей.

"Необязательно надевать одежду белого цвета, важно, чтобы нас было МНОГО, только если соберется 50 000 и больше, силовые структуры заставят правительство уйти в отставку!!!" – сказано в заявлении отчанизаторов.

Утверждают, что дискуссии о том, что будет потом - неактуальны. Сейчас главное - собрать 50 000 человек.

"Дискуссии о том, что будет потом, неактуальны. Нам нужны 50 000 человек у парламента, а дальше все уже запланировано, чтобы больше никогда ни в одной стране мира к власти не пришли служащие левых (предпринимателей, которые наносят вред природе и человечеству)", – заявляют организаторы.

"И не давайте всяким псевдопатриотам, которые предлагают в день митинга собраться в другом месте, вносить раскол", – пишут представители союза на своей странице в социальной сети.

Delfi напоминает, что в понедельник представители Союза семей встретились со спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, после чело сообщили об их требованиях.

ними можно ознакомиться здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!