"Пока изменений в этой области не будет. "паспорта возможностей" и сертификаты будут выдавать привившимся двумя дозами", – сказала Юргита Гребенковене.
Однако она подчеркнула, что по мере изменения эпидемиологической ситуации эта позиция может измениться. В будущем привитыми будут считаться получившие три дозы.
"Есть вероятность, что и в Европе, и у нас будем продвигаться в сторону такого решения", – сказала канцлер.
Эксперты в понедельник представили правительству рекомендацию по ревакцинации жителей через полгода после получения второй дозы вакцины. Ревакцинация начнется с приоритетных групп.
Третьей дозой Moderna или BioNTech и Pfizer через полгода будут прививать врачей, медработников, фармацевтов и представителей других профессий. Соответствующий приказ главы Минздрава Арунаса Дулькиса будет согласован в ближайшие недели.
В Литве как минимум одной дозой привиты 59,4% жителей, а в группе совершеннолетних - 69,9%.
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