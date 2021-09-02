Привитыми от COVID-19 по-прежнему будут считаться те, кто получил две дозы правда, порядок может измениться

BNS ; Аугустас Станкявичюс , ru.DELFI.lt

Skiepijimas „Eurovaistinėje“ Foto: Organizacijos nuotr.

Полностью привитыми от коронавируса в Литве считаются жители, получившие две дозы вакцины или одну, если речь идет о вакцинации вакциной Jonsson, однако эти правила могут измениться, сообщает канцлер Минздрава.

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