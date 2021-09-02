В Литве плату за свалки планируют повысить в 5 раз, расходы лягут на плечи потребителей

Министерство охраны окружающей среды Литвы планирует увеличить плату за вывоз мусора на свалку до 50 евро за тонну (сейчас плата составляет 10 евро). Директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс сказал, что в результате плата за вывоз мусора для среднего хозяйства вырастет на 8 евро в год.

Президент Ассоциации центров утилизации отходов литовских регионов Альгирдас Рейпас выступает против повышения платы.

"По нашей оценке, для повышения платы нет никакой объективной причины, реальная причина - желание сжигающих мусор увеличить свои доходы", – сказал он Delfi.

Однако представители вильнюсской и каунасской когенерационных и клайпедской теплофикационной станций утверждают, что повышение платы напрямую на их тарифы не влияет.

"Это как с повышением акциза на дизель и бензин, которое на пользу электромобилям", – сравнил пресс-секретарь клайпедской Gren Андрюс Каспаравичюс.

В пояснении к проекту сказано, что сейчас на свалках утилизируют неопасные отходы, а плата за них - 10 евро - одна из самых низких в Европе, это меньше чем сами расходы на сжигание мусора.

"По этой причине сжигание мусора остается привлекательным способом избавления от него. Чтобы снизить привлекательность этого варианта, предлагается увеличить плату с 2023 года до 50 евро за тонну, чтобы этот способ утилизации стал дороже, чем использование отходов для получения энергии", – сказано в документе.

Сообщается, что эти изменения не потребую дополнительных расходов из бюджета, напротив в бюджет поступит на 5 млн. евро больше с учетом ежегодного снижения масштабов утилизации мусора таким способом.

Плата за вывоз мусора на свалку входит в так называемую плату "за ворота". Например, в Вильнюсе она сейчас составляет 71 евро за тонну. По словам Вайткявичюса, если увеличить плату за вывоз мусора на свалку, плата "за ворота" увеличится до 111 евро за тонну.

Однако плату "за ворота" платят компании, а жители платят сбор за вывоз мусора. Если увеличат плату за вывоз мусора на свалку, по словам Вайткявичюса, годовой сбор в среднем увеличится на 8 евро в год.

Вайткявичюс считает, что повышение платы не будет иметь положительного влияния на систему утилизации отходов.

Он привел в пример плату за утилизацию асбеста. "У нас нет возможности иным способом собирать и утилизировать асбест, чтобы его не выбрасывали в лес, под заборами и т.д., и при этом мы увеличиваем плату за его утилизацию. С моей точки зрения тут нет логики в плане охраны окружающей среды", – сказал он.

По мнению Вайткявичюса, куда лучше было бы, если бы увеличивали мощности переработки мусора.

Кроме того, он заметил, что тарифы когенерационных станций не регулируются, поэтому и эти станции могут увеличить плату за свои услуги.

"Сжигание мусора сейчас стоит меньше. Если мы хотим побудить сжигание, то не стоит этого делать. И сейчас утилизация отходов во всех регионах стоит дороже сжигания", – заметил он.

Рейпас подтвердил, что для тех, кто сжигает мусор, такое повышение платы может быть выгодным.

Он заметил, что если увеличится плата за вывоз мусора на свалку, появится повод повысить цены и у других компаний, занимающихся утилизацией отходов.

Представитель вильнюсской и каунасской когенерационных станций Артурас Кетлерюс заметил, что в иерархии утилизации отходов их утилизация на свалке - самый крайний и непривлекательный способ. На свалки, по его мнению, должны вывозить только те отходы, которые нельзя переработать или из которых нельзя получить энергию.

"Но символическая плата за вывоз мусора на свалку (10 евро) делает этот способ утилизации привлекательным в финансовом плане и не побуждает отказаться от этого способа утилизации отходов", – заметил он.

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