Как литовская молодежь праздновала 1 сентября: еще больше посетителей в барах ожидается в выходные

В среду в ресторанах и кафе Вильнюса было много школьников и их родителей, а вечером в бары и клубы собрались студенты. Фотограф Delfi запечатлел, как молодежь празднует День знаний в столичных барах и кафе.

Совладелец вильнюсских баров Špunka Харольдас Арешка сказал Delfi, что они к этому вечеру не готовились, поскольку студенты к ним приходят постоянно.

"Мы не придаем этому дню особого значения. Конечно, будут студенты, которые съехались уже в минувшие выходные. Они будут приходить и после выходные, пока есть деньги", – сказал он. В столице есть три бара Špunkа: в Ужуписе, а также на ул. Савичаус и Этмону. Последний пользуется особой популярностью у молодежи.

"В Ужуписе собираются в основном те, кому за 30. На ул. Этмону пытаются пробраться и те, кому нельзя (до 20 лет), поэтому там их проверяем. На ул. Савичаус собирается более солидная публика", – рассказал Арешка.

Во всех барах Špunkа обслуживают только клиентов с "паспортом возможностей". "Большая часть наших клиентов - сознательные люди, они привиты. Бизнесу выгоднее работать с людьми, у которых есть паспорта. (...) Молодежь возмущается этим порядком меньше, чем люди старшего возраста. Ситуация такая, какая есть - хочешь ходить по барам, должен привиться", – подчеркнул Арешка.

Совладелец баров Materialiste, Bardakas, Sanatorija и Dirigentai Матас Пуоджюнас считает, что больше молодежи к ним придет в выходные.

"Сейчас – середина недели. Практика прошлых лет показала, что в середине недели большого потока не бывает, все ждут выходных. Наша публика День знаний не отмечает, это люди постарше", – отметил он. Бар Bardakas популярен среди молодежи, там в среду работал диджей.

В этих барах также принимают только клиентов с "паспортом возможностей". Пуоджюнас сказал, что бары больше пострадали от плохой погоды в августе, чем от введения этого документа. Он заметил, что за день в бар пытается попасть не больше 10% общего потока без "паспорта возможностей", у остальных документ есть.

Он также заметил, что многие перед тем, как посетить заведение, через фейсбук интересуются, принимают ли они клиентов без "паспорта возможностей". "Многие уточняют. Возможно, ищут место, куда можно прийти без этого документа. Но я не знаю, остались ли в центре Вильнюса такие бары. Большинство ввело, ведь иначе невозможно работать, слишком много ограничений. Выбора нет", – сказал Пуоджюнас.

Он заметил, что возникает проблема с проверкой документов у иностранцев, поскольку им выдают документы иного образца.

"Нужно, чтобы власти внесли ясность - может ли приниматься отрицательный результат теста, сделанного в Великобритании, США. У нас возникает вопрос, соответствует ли эта справка критериям "паспорта возможностей". У иностранцев есть паспорт прививок, но бумажный. Мы сначала растерялись, одних даже не впустили. Я слышал, с такими проблемами сталкивались и другие бары. Потом в НЦОЗ выяснили, что действует и европейский зеленый сертификат", – сказал Пуоджюнас.

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