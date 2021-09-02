Август в Литве был холодным, каким будет бабье лето

Достаточно посмотреть в окно, чтобы понять, что пришла осень. В первый календарный день осени было прохладно. Удастся ли нам еще увидеть солнце и почувствовать тепло бабьего лета? На эти вопросы попытался ответить климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

"Похоже, минувшее лето в Литве был самым теплым за последние 70 лет. <...>. Жаркой была погода не только в июле, но и в июне. Июнь был самым жарким с 1961 года, а июль - за всю историю метеонаблюдений", – сказал климатолог.

А вот август был самым прохладным за последние 10 лет, правда, такая погода была характерна для этого месяца прежде.

"По нынешним наблюдениям и подсчетам, лето на самом деле было короче, чем в прошлом году. Мы уже привыкли к тому, что оно продолжалось и в начале сентября. В этом году, к сожалению, лето завершилось в августе. Однако, надо подождать хотя бы неделю, иногда в начале осени бывают некоторые колебания. Если оценивать по тому, что мы видим сейчас - лето уже завершилось", – пояснил он.

"По нынешним прогнозам, сентябрь в стране будет обычным, значит, придет похолодание. Бабье лето это такой процесс, который обусловлен циркуляцией атмосфер, это происходит в разное время и длится разное время - иногда несколько дней, а иногда - несколько недель. Бывает, что бабье лето идет к нам, но потом останавливается где-то в Польше. Такое может быть, поэтому в этом году, вероятно, придется настроиться, что после прохладного августа придет прохладный сентябрь", – сказал климатолог.

Он акцентировал, что бабье лето приходит не каждый год.

"Бывает такое, что бабье лето не приходит или процесс смешивается с теплым сентябрем. Классическое бабье лето бывает после первых заморозков, после похолодания. В этом году у нас прохладно", – сказал Валюкас.

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