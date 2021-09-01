Рынок новых автомобилей в Литве в этом году вырос на 4,4%

В Литве в январе-августе зарегистрировано примерно 26,8 тыс. новых легковых автомобилей – на 4,4% больше, чем за такой же период прошлого года (25,7 тыс.).

Только в августе регистрация новых легковых автомобилей снизилась на 26,5% почти до 2,7 тыс., тогда как в августе прошлого года их было зарегистрировано около 3,6 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Volkswagen (550 единиц), на втором месте по-прежнему оставалась Toyota (423), третье место заняла марка Peugeot (235). Среди престижных марок лидировала BMW (76).

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