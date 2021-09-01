Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро "на бумаге"

Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро "на бумаге" – на 88 евро больше, чем сейчас. Зарплата "на руки" увеличится на 50 евро. Представителей бизнеса такое решение разочаровало, поскольку не было согласовано. Вместе с минималкой увеличатся другие выплаты и налоги: обязательный налог на здравоохранение для самозанятых увеличится больше чем на 6 евро в месяц.

Предложение о повышении минималки на 88 евро сделал Соцмин. Это пока неокончательное решение, его еще должны одобрить и обсудить на Трехстороннем совете.

В этом году минимальная месячная зарплата составляет 642 евро "на бумаге", часовая – 3,93 евро.

Ранее предлагалось увеличить минимум на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро, однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что минималка может увеличиться и больше.

Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции.

Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимум до 703 евро "на бумаге", профсоюзы - до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку, пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.

Согласно Трудовому кодексу, минимум в Литве могут платить только за неквалифицированную работу.

Премьер Ингрида Шимоните заверила, что после принятого 1 сентября решения вопрос повышения минималки до 730 евро будет обсуждаться на Трехстороннем совете.

Она объяснила, что пытаются сохранить нормальное соотношение минимальной зарплаты со средней.

"Наша цель – увеличить минимум быстрее, чем планировалось, в результате увеличатся доходы работников с небольшими зарплатами, это поможет снизить неравенство доходов", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

ОНЗ для самозанятых сейчас составляет 6,98% от минимальной зарплаты, в 2021 году это 44,81 евро.

В следующем году, если минимум будет 730 евро, ОНЗ составит 50,95 евро в месяц.

Соответственно увеличатся и пособия по безработице. Сейчас оно состоит из двух частей: постоянная часть связана с минимальной зарплатой и переменная - со средней зарплатой конкретного работника.

Постоянная часть составляет 30% минималки. В этом году - 192,6 евро, а если зарплату увеличат до 730 евро – она станет 219 евро.

Переменная часть пособия составляет 30-50% от средней зарплаты.

С минималкой связаны и минимальные выплаты "Содры" – придется больше платить за работников, которые получают меньше минимума.

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