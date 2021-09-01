МВФ предупреждает Литву о возможных рисках перегрева

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает Литву о возможных рисках перегрева – как в отдельных секторах, так и в масштабе всей экономики.

Среди таких рисков МВФ называет неравномерное восстановление на рынках основных торговых партнеров, геополитическое напряжение, пробуксовывание процесса вакцинации, запоздание с усвоением европейских средств, предназначенных для восстановления экономики.

Кроме того, эксперты МВФ обращают внимание Литвы на необходимость реформы для повышения продуктивности экономики и решения структурных проблем, особенно в сфере здравоохранения и в системе образования. Это поощрило бы конкурентоспособность хозяйства страны, повысило бы зарплаты, а государство не застревало бы в клещах средних доходов.

Рекомендации указаны в отчете по итогам удаленной миссии МВФ, состоявшейся в конце мая-начале июня, сообщил Центробанк Литвы.

С другой стороны, эксперты фонда акцентируют, что Литва достаточно легко пережила вызванный пандемией кризис и уже демонстрирует сильные сигналы оживления.

Эксперты МВФ подчеркивают, что фискальный ответ Литвы на кризис был своевременным, очень взвешенным и предоставил значительную помощь, как жителям, так и бизнесу. Это определило то, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году сократился на лишь 0,8% и это второй лучший показатель в ЕС.

Кроме прочего, МВФ отмечает, что банковский сектор по-прежнему отличается хорошей капитализацией, ликвидностью и готов финансировать экономику.

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