В Литву не пустили около 10 нелегальных мигрантов

BNS ru.DELFI.lt

За сутки в Литву пытались попасть около десяти нелегальных мигрантов из Беларуси, ни одного из них в страну не пустили, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме. В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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